«Заиграли с советской мощью!»: Кавазашвили объяснил выход Грузии на Евро-2024
Выход на Евро-2024 для Грузии — огромное достижение, однако расслабляться не стоит, футбол богат на сюрпризы, сказал НСН Анзор Кавазашвили.
Новое поколение грузинских спортсменов в целом и футболистов в частности наконец-то стало показывать такие мощные достижения, каких не было со времен СССР. Об этом НСН заявил заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили.
Сборная Грузии по футболу накануне обыграла Грецию по пенальти и впервые вышла на чемпионат Европы. Все решила серия пенальти после двух дополнительных таймов (в основное и дополнительное время счет 0:0, в серии пенальти — 4:2). Теперь Грузия отправляется в группу F на Евро-2024 — к Турции, Португалии и Чехии. Кавазашвили заявил, что всегда рад за хороший футбол.
«Мне шлют бесконечные SMS-сообщения с поздравлениями. Я всегда рад за хороший футбол, особенно за достижения тех команд, которые наконец-то заиграли с такой мощью, какая у них была в СССР», — сказал Кавазашвили.
Футбольный эксперт считает, что успеху команды под руководством француза Вилли Саньоля способствовал комплекс факторов, в том числе и то, что в Грузии вырос уровень футбола.
«Прошли переломные моменты, которые были в становлении (и восстановлении) грузинского футбола. Во-первых, очень многие футболисты начали выезжать в зарубежные клубы, начиная с детского возраста. Во-вторых, грузинские тренеры стали более обучаемыми в профессиональном плане. В-третьих, постепенно прибавляется класс игры. В-четвертых, рождается новое поколение, которое развивает свои интеллектуальные способности не только в жизни, но и в футболе. Вообще очень многие грузинские спортсмены в разных видах спорта сейчас становятся олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и так далее», — добавил собеседник НСН.
В заключение Кавазашвили заявил, что на Евро-2024 Грузия может столкнуться со сложностями.
«Я бы не сказал, что греческая сборная — сильнейшая в Европе, хоть в свое время и была чемпионом Европы. А вот Турция — наш принципиальный соперник по своему расположению, по своей истории и так далее. Португалия и Чехия далеко от Грузии. Вообще футбол богат на какие-то неожиданности. Думаю, без сюрпризов не обойдется, возможно, что и от грузинской сборной», — подытожил он.
Ранее молодежная сборная России по футболу (до 21 года) в товарищеском матче обыграла команду из Уругвая с игроками не старше 20 лет.
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