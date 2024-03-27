«Заиграли с советской мощью!»: Кавазашвили объяснил выход Грузии на Евро-2024

Выход на Евро-2024 для Грузии — огромное достижение, однако расслабляться не стоит, футбол богат на сюрпризы, сказал НСН Анзор Кавазашвили.

Новое поколение грузинских спортсменов в целом и футболистов в частности наконец-то стало показывать такие мощные достижения, каких не было со времен СССР. Об этом НСН заявил заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили.

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Сборная Грузии по футболу накануне обыграла Грецию по пенальти и впервые вышла на чемпионат Европы. Все решила серия пенальти после двух дополнительных таймов (в основное и дополнительное время счет 0:0, в серии пенальти — 4:2). Теперь Грузия отправляется в группу F на Евро-2024 — к Турции, Португалии и Чехии. Кавазашвили заявил, что всегда рад за хороший футбол.

«Мне шлют бесконечные SMS-сообщения с поздравлениями. Я всегда рад за хороший футбол, особенно за достижения тех команд, которые наконец-то заиграли с такой мощью, какая у них была в СССР», — сказал Кавазашвили.

Футбольный эксперт считает, что успеху команды под руководством француза Вилли Саньоля способствовал комплекс факторов, в том числе и то, что в Грузии вырос уровень футбола.

«Прошли переломные моменты, которые были в становлении (и восстановлении) грузинского футбола. Во-первых, очень многие футболисты начали выезжать в зарубежные клубы, начиная с детского возраста. Во-вторых, грузинские тренеры стали более обучаемыми в профессиональном плане. В-третьих, постепенно прибавляется класс игры. В-четвертых, рождается новое поколение, которое развивает свои интеллектуальные способности не только в жизни, но и в футболе. Вообще очень многие грузинские спортсмены в разных видах спорта сейчас становятся олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и так далее», — добавил собеседник НСН.

В заключение Кавазашвили заявил, что на Евро-2024 Грузия может столкнуться со сложностями.

«Я бы не сказал, что греческая сборная — сильнейшая в Европе, хоть в свое время и была чемпионом Европы. А вот Турция — наш принципиальный соперник по своему расположению, по своей истории и так далее. Португалия и Чехия далеко от Грузии. Вообще футбол богат на какие-то неожиданности. Думаю, без сюрпризов не обойдется, возможно, что и от грузинской сборной», — подытожил он.

Ранее молодежная сборная России по футболу (до 21 года) в товарищеском матче обыграла команду из Уругвая с игроками не старше 20 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СпортАнзор КавазашвилиПобедаФутболГрузия

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