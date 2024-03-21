Сборная России по футболу разгромила команду Сербии

Футболисты российской сборной разгромили команду Сербии в домашнем товарищеском матче.

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Встреча прошла 21 марта на стадионе имени Льва Яшина и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Большую часть матча гости играли в меньшинстве.

На 22-й минуте счет с пенальти открыл Антон Миранчук. На 32-й минуте мяч в ворота сборной Сербии забил Максим Осипенко.

Во втором тайме отметился Алексей Миранчук (55). В добавленное время гол забил Иван Сергеев.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что сборная РФ проведет товарищеский матч с командой Белоруссии 8 июня. Игра пройдет в Минске, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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