Сборная России по футболу разгромила команду Сербии
Футболисты российской сборной разгромили команду Сербии в домашнем товарищеском матче.
Встреча прошла 21 марта на стадионе имени Льва Яшина и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Большую часть матча гости играли в меньшинстве.
На 22-й минуте счет с пенальти открыл Антон Миранчук. На 32-й минуте мяч в ворота сборной Сербии забил Максим Осипенко.
Во втором тайме отметился Алексей Миранчук (55). В добавленное время гол забил Иван Сергеев.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что сборная РФ проведет товарищеский матч с командой Белоруссии 8 июня. Игра пройдет в Минске, отмечает «Радиоточка НСН».
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