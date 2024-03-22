Молодежная сборная России по футболу обыграла Уругвай
Молодежная сборная России по футболу (до 21 года) в товарищеском матче обыграла команду из Уругвая с игроками не старше 20 лет.
Игра состоялась в Монтевидео и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Гол в ворота соперника забил Дмитрий Кучугура с пенальти на 81-й минуте матча.
Сборная Уругвая U-20 — действующий чемпион мира. Команда стала победителем мирового первенства среди молодежных команд в 2023 году.
Между тем основная сборная России по футболу со счетом 4:0 разгромила национальную команду Сербии в товарищеском матче, напоминает «Свободная пресса».
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