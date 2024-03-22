Молодежная сборная России по футболу обыграла Уругвай

Игра состоялась в Монтевидео и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Гол в ворота соперника забил Дмитрий Кучугура с пенальти на 81-й минуте матча.

Сборная Уругвая U-20 — действующий чемпион мира. Команда стала победителем мирового первенства среди молодежных команд в 2023 году.

Между тем основная сборная России по футболу со счетом 4:0 разгромила национальную команду Сербии в товарищеском матче, напоминает «Свободная пресса».

