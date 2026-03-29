Заблокирована инициатива о возвращении пива на стадионы

Представители Министерства здравоохранения России заблокировали принятие проекта закона о возвращении пива на стадионы, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрия Свищева.

По его словам, в ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Депутат указал, что употребление пива, вероятно, останется в истории, так как это, по мнению представителей Минздрава, «алкоголизирует» общество.

Существует культура поведения на стадионах, люди туда приходят не напиться, а посмотреть футбол, поэтому возвращение пива на стадионы не приведет ни к чему плохому, сказал НСН бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
