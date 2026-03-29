Иран назвал американские и израильские вузы законной целью для ударов
Иран ударит по университетам США и Израиля на Ближнем Востоке после атаки на вуз в Тегеране, сообщает Tasnim.
Агентство со ссылкой на военных пишет, что Израиль и США в очередной раз нанесли удар по иранским высшим учебным заведениям, разбомбив Научно-технический университет в Тегеране. Отмечается, что два университета США на Ближнем Востоке будут разрушены вне зависимости от действий Вашингтона в отместку за разбомбленные иранские вузы.
Иранские военные призвали сотрудников этих учебных учреждений, студентов и живущих рядом мирных людей держаться от них на расстоянии.
Ранее посол Ирана назвал военным преступлением убийство 165 девочек в результате удара по школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
