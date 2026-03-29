Около 40% молодёжи в России живёт с родителями из-за дорогого жилья

Согласно данным ВЦИОМа, около 40% «зуммеров» живут с родителями. Основная причина закачается в финансовых ограничениях молодых людей. На аренду однокомнатной квартиры уходит около 21% средней заработной платы. А учитывать медианную зарплату, которая на 25% меньше средней, расходы на съем жилья достигают 30% от дохода. На Алтае, в Чечне и Дагестане — данный показатель доходит до 40%.

Таким образом, большие затраты на аренду не дают молодым россиянам накопить на собственное жилье. Средняя цена квадратного метра в новостройке в конце 2025 года составляла 215,3 тыс. рублей. Чтобы приобрести квартиру площадью 40 «квадратов» при ипотечной ставке более 21% на 30 лет и первоначальном взносе 20%, необходимо зарабатывать более 158 тысяч рублей в месяц — на 13 процентов выше среднего уровня по РФ.

Продавцы скидывают цены на квартиры из-за падения спроса, до этого цены были слишком завышены, теперь они приближаются к «адекватным» значениям, заявила НСН риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

