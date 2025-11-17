Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ранее заявил ТАСС, что доходы от продажи пива на стадионах могут дойти до 5 млрд рублей в год, эту сумму можно будет направить на стадионы и детский спорт. Семин отметил, что в случае возвращения пива на стадионы на матчи начнут ходить больше людей.

«Отмена запрета пива на стадионах была бы правильным решением. Это было бы замечательно! Во-первых, больше людей бы приходили. Во-вторых, эти деньги от бизнеса пошли бы в спорт. Все правильно. Мы давно говорили о том, что пиво на стадионах ни в коем случае не приведет к алкоголизму наших людей. Наоборот, это определенная культура поведения на стадионах. Я вижу, что сейчас на стадионах все очень неплохо, болельщики себя ведут нормально. Думаю, что и пиво не повредит. Если даже на стадионы приходят с детьми, то ничего плохого не будет, если родитель выпьет пива. На стадионах есть определенная дисциплина. Кроме того, ни одна клубная аудитория не позволит своему товарищу выпить лишнего и как-то недостойно себя вести. Человек пришел футбол смотреть, а не напиваться», — сказал собеседник НСН.

С 1 января 2005 года на спортивных объектах запрещена продажа пива. Однако во время чемпионата мира по футболу, проходившего в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, этот запрет не действовал. Идея отменить ограничение находила поддержку в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер‑лиге (РПЛ) и Минспорта. В то же время Минздрав и федеральный проект «Трезвая Россия» неизменно выступали против подобной инициативы, отмечает «Радиоточка НСН».

