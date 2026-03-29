В Госдуме предложили расширить майские праздники за счет новогодних

По их мнению, для этого необходимо сократить новогодние праздники. Как заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, в текущем году в мае будет три дня выходных, потом пять дней работы, затем три дня выходных. «Вот эти пять дней бы заполнить», - указал депутат.

По его словам, в стране много дачников, и дополнительные выходные дни в начале дачного сезона для них были бы очень полезны. Миронов считает около двух недель зимних каникул перебором. «Гораздо полезнее и приятнее отдохнуть в мае», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что два сокращенных рабочих дня запланированы в России в апреле и мае из-за майских праздников.


