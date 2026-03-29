В Госдуме предложили расширить майские праздники за счет новогодних
Рабочие дни посередине майских праздников необходимо сделать выходными, сообщает ТАСС со ссылкой на депутатов Госдумы.
По их мнению, для этого необходимо сократить новогодние праздники. Как заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, в текущем году в мае будет три дня выходных, потом пять дней работы, затем три дня выходных. «Вот эти пять дней бы заполнить», - указал депутат.
По его словам, в стране много дачников, и дополнительные выходные дни в начале дачного сезона для них были бы очень полезны. Миронов считает около двух недель зимних каникул перебором. «Гораздо полезнее и приятнее отдохнуть в мае», - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что два сокращенных рабочих дня запланированы в России в апреле и мае из-за майских праздников.
