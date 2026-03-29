В школах РФ появятся новые оценки за поведение
С 1 сентября оценка за поведение в школах с 1-го по 11-й класс будет выставляться по пяти критериям, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Минпросвещения Марину Коневу.
По ее словам, будут учитываться дисциплинированность ребенка, соблюдение норм общения со сверстниками и взрослыми, социальная активность и правомерное поведение. Дисциплинированность будет подразумевать соблюдение правил внутреннего распорядка школы, в том числе, связанные с соблюдением личной безопасности.
Ученик также должен демонстрировать неконфликтность, уважительное, доброе отношение к сверстникам; соблюдение норм межличностного взаимодействия с взрослыми. Школьник должен участвовать в социально-значимых проектах, программах, в том числе гражданско-патриотической направленности. Также ребенок не должен демонстрировать антиобщественных действий и противоправного поведения.
Конева отметила, что эти критерии позволяют создать образ просоциального поведения ученика — ориентир для оценки условий, созданных в школе, семье и социуме.
Ранее СПЧ предложил отчислять из школ за двойки по поведению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
