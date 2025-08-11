Ягудин поддержал благотворительный забег в Москве
Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Ягудин провел разминку для участников благотворительного забега фонда «Спорт для Жизни» для поддержки людей с ограниченными возможностями.
Уточняется, что поучаствовать в событии могли как дети, так и взрослые. При этом было доступно несколько дистанций от 50 метров до 5 километров для детей и от 2 километров до 21,1 километра для взрослых участников. Событие состоялось в Измайловском парке 10 августа, в нем приняли участие около 500 человек.
Помимо прочего также прошли забеги «Вслепую». Участники старше 18 лет пробегали дистанцию парами - один - с маской на глазах, чтобы попробовать себя в роли незрячего бегуна, второй выступал волонтером-лидером, ролями можно было меняться.
Благотворительные забеги при поддержке благотворительной программы «ДоброFON» также прошли в Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, финальное подобное событие в сентябре состоится в Казани.
Ранее сообщалось, что в этом забеге также приняла участие Робособака с московской интерактивной выставки «Робостанция», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили предоставить россиянам приоритет при зачислении в детсады
- Сборная России по футболу сыграет с командами Чили и Перу
- Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию»
- В Армении и Азербайджане поспорили о новом мирном соглашении
- Курьеры исчезнут? Массовую беспилотную доставку ожидают лишь через 5-10 лет
- Трамп направил нацгвардию в Вашингтон
- В Госдуме предложили разрешить досрочно выдавать водительские права с 16 лет
- В Госдуме не подтвердили блокировку звонков в зарубежных мессенджерах
- Депутат Журова заявила об отсутствии изменений в жизни из-за розыска СБУ
- Одеваемся в свое: Как указ Путина о военной форме повлияет на армию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru