Японская теннисистка Осака обыграла Уильямс и вышла в финал Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Серену Уильямс в полуфинале первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open. Встреча длилась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу экс-чемпионки Australian Open.

В результате 23-летняя японка вышла в финал турнира, где ее соперницей станет чешка Каролина Мухова или американка Дженнифер Брэйди.

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Осака уже в четвертый раз выходит в финал на турнирах «Большого шлема», передает RT. В трех из них она стала победительницей.

Заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников в эфире НСН поставил Даниила Медведева на третье место в списке фаворитов в чемпионате Австралии. Россиянин впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Теннис
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