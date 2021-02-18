Японская теннисистка Осака обыграла Уильямс и вышла в финал Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Серену Уильямс в полуфинале первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open. Встреча длилась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу экс-чемпионки Australian Open.
В результате 23-летняя японка вышла в финал турнира, где ее соперницей станет чешка Каролина Мухова или американка Дженнифер Брэйди.
Осака уже в четвертый раз выходит в финал на турнирах «Большого шлема», передает RT. В трех из них она стала победительницей.
Заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников в эфире НСН поставил Даниила Медведева на третье место в списке фаворитов в чемпионате Австралии. Россиянин впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open.
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