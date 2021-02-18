Японская теннисистка Осака обыграла Уильямс и вышла в финал Australian Open

Осака уже в четвертый раз выходит в финал на турнирах «Большого шлема», передает RT. В трех из них она стала победительницей.

Заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников в эфире НСН поставил Даниила Медведева на третье место в списке фаворитов в чемпионате Австралии. Россиянин впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open.

