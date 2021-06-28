Япония ужесточит ограничения для ряда стран во время Олимпиады

Власти Японии планируют ввести дополнительные ограничения во время Олимпиады для спортсменов из некоторых стран. Об этом на пресс-конференции заявил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, сообщает ТАСС.

По его словам, планируется, например, ввести жесткий трехдневный карантин для спортсменов из Индии.

Ямасита подчеркнул, что спортсмены в любом случае могут тренироваться, даже если будут находиться под контролем.

Главный японский оппозиционер потребовал отмены или переноса Олимпиады

По данным японских СМИ, дополнительные ограничения также коснутся Пакистана, Афганистана, Шри-Ланки и Мальдив.

Ранее император Японии Нарухито выразил обеспокоенность в связи с тем, что летняя Олимпиада в Токио может привести к росту заболевших коронавирусом.

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ФОТО: pxhere.com
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