Япония ужесточит ограничения для ряда стран во время Олимпиады
Власти Японии планируют ввести дополнительные ограничения во время Олимпиады для спортсменов из некоторых стран. Об этом на пресс-конференции заявил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, сообщает ТАСС.
По его словам, планируется, например, ввести жесткий трехдневный карантин для спортсменов из Индии.
Ямасита подчеркнул, что спортсмены в любом случае могут тренироваться, даже если будут находиться под контролем.
По данным японских СМИ, дополнительные ограничения также коснутся Пакистана, Афганистана, Шри-Ланки и Мальдив.
Ранее император Японии Нарухито выразил обеспокоенность в связи с тем, что летняя Олимпиада в Токио может привести к росту заболевших коронавирусом.
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