Япония ужесточит ограничения для ряда стран во время Олимпиады

Власти Японии планируют ввести дополнительные ограничения во время Олимпиады для спортсменов из некоторых стран. Об этом на пресс-конференции заявил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, сообщает ТАСС.

По его словам, планируется, например, ввести жесткий трехдневный карантин для спортсменов из Индии.

Ямасита подчеркнул, что спортсмены в любом случае могут тренироваться, даже если будут находиться под контролем.