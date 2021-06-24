Император Японии выразил обеспокоенность из-за проведения Олимпиады в пандемию

Император Японии Нарухито выразил обеспокоенность в связи с тем, что летняя Олимпиада в Токио может привести к росту заболевших коронавирусом. Об этом заявил секретарь управления императорского двора Ясухико Нисимура, сообщает агентство Kyodo.

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Обычно император не комментирует политику правительства Японии и воздерживается от критических комментариев. Отмечается, что из-за повышенной тревожности в обществе, император выразил и свою обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Ранее главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии потребовала отмены или перенесения Олимпиады в Токио.

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