Главный японский оппозиционер потребовал отмены или переноса Олимпиады

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии потребовала отмены или перенесения Олимпиады в Токио, заявил лидер партии Юкио Эдано в Японском клубе иностранных корреспондентов.

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Эдано подчеркнул, что правительство Японии имеет все полномочия, чтобы закрыть границы и отменить Олимпиаду. «Угроза резкого расширения заражений новым коронавирусом остается реальной», — приводит слова оппозиционера РИА Новости.

Он также проявил желание перенести соревнования еще на год. По словам Эдано, за этот период времени многие пройдут вакцинацию, и Олимпиаду можно будет провести без ограничений. Социологические опросы показали, что такой точки зрения придерживаются две трети японцев.

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Фото: facebook.com/tokyo2020
ТЕГИ:КоронавирусТокиоОлимпийские Игры
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