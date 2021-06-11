Главный японский оппозиционер потребовал отмены или переноса Олимпиады

Эдано подчеркнул, что правительство Японии имеет все полномочия, чтобы закрыть границы и отменить Олимпиаду. «Угроза резкого расширения заражений новым коронавирусом остается реальной», — приводит слова оппозиционера РИА Новости.

Он также проявил желание перенести соревнования еще на год. По словам Эдано, за этот период времени многие пройдут вакцинацию, и Олимпиаду можно будет провести без ограничений. Социологические опросы показали, что такой точки зрения придерживаются две трети японцев.

