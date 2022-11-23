Япония сенсационно обыграла Германию в матче ЧМ-2022
Сборная Японии вырвала победу у команды Германии в матче чемпионата мира по футболу в Катаре.
Счёт в матче открыли немцы - на 33-й минуте полузащитник Илкай Гюндоган реализовал пенальти. Во втором тайме Япония сумела сравнять благодаря голу Рицу Доана на 75-й минуте. Ещё через восемь минут Такума Асано забил победный мяч.
Итог встречи 1:2 в пользу сборной Японии.
Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии встретится с командой Испании, а Японцы сыграют с Коста-Рикой. Обе игры пройдут 27 ноября.
Ранее Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии в первом туре чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре со счётом 1:2, сообщает RT.
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