Япония сенсационно обыграла Германию в матче ЧМ-2022

Сборная Японии вырвала победу у команды Германии в матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

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Счёт в матче открыли немцы - на 33-й минуте полузащитник Илкай Гюндоган реализовал пенальти. Во втором тайме Япония сумела сравнять благодаря голу Рицу Доана на 75-й минуте. Ещё через восемь минут Такума Асано забил победный мяч.

Итог встречи 1:2 в пользу сборной Японии.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии встретится с командой Испании, а Японцы сыграют с Коста-Рикой. Обе игры пройдут 27 ноября.

Ранее Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии в первом туре чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре со счётом 1:2, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КатарЧемпионат Мира По ФутболуГерманияЯпония
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