Ягудин: в УЕФА более смелые чиновники, чем в ISU

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в эфире НСН предположил, почему в условиях пандемии международные турниры проводятся только среди футболистов.

Пекин в текущем сезоне не сможет провести финал серии Гран-при по фигурному катанию, чемпионаты мира по шорт-треку и конькобежному спорту на отдельных дистанциях из-за коронавируса.

Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в беседе с НСН предположил, почему в условиях пандемии международные турниры проводятся только среди футболистов.

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«Я, собственно, другого и не ждал. Не верю, что какие-то международные старты по фигурному катанию вообще состоятся в этом сезоне. Это, конечно же, все очень плохо. Проводят же турниры по футболу, например, международные, пусть и без зрителей. Почему нельзя проводить международные соревнования по фигурному катанию без зрителей, мне непонятно, если честно. Наверное, в УЕФА сидят более смелые чиновники, чем в ISU, в Международном союзе конькобежцев», – сказал он.

Ягудин также в разговоре с НСН пожелал скорейшего восстановления Анне Щербаковой, которая не сможет по состоянию здоровья выступить на стартовавшем в Москве российском этапе Гран-при по фигурному катанию.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ФутболФигурное КатаниеАлексей Ягудин
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