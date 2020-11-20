Ягудин: идеи Госдумы стоит обсуждать после их принятия
Фигурист, олимпийский чемпион специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Пекин не примет финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин в текущем сезоне не сможет провести финал серии Гран-при по фигурному катанию, чемпионаты мира по шорт-треку и конькобежному спорту на отдельных дистанциях из-за коронавируса.
Алексей Ягудин: «Я, собственно, другого и не ждал. Не верю, что какие-то международные старты по фигурному катанию вообще состоятся в этом сезоне. Это, конечно же, все очень плохо. Проводят же турниры по футболу, например, международные, пусть и без зрителей. Почему нельзя проводить международные соревнования по фигурному катанию без зрителей, мне непонятно, если честно. Наверное, в УЕФА сидят более смелые чиновники, чем в ISU, в Международном союзе конькобежцев», – предположил в эфире НСН Алексей Ягудин.
В Москве стартует российский этап Гран-при по фигурному катанию
В Москве стартует этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня фигуристы исполнят короткую программу, а завершатся соревнования 22 ноября показательными выступлениями.
Алексей Ягудин: «Я комментирую эти соревнования на Первом канале. С досадой прочитал новость, что Анна Щербакова не сможет принять участие из-за проблем со здоровьем. По-человечески хочется пожелать ей скорейшего восстановления. Но в любом случае с интересом буду наблюдать за соревнованиями и комментировать», – поделился он с НСН.
Российские футболисты потерпели крупное поражение
Сборная России по футболу потерпела самое крупное поражение с 2004 года. Игра с командой из Сербии завершилась со счетом 5:0.
Алексей Ягудин: «Глобально ничего страшного не произошло. Россия едет на Евро, и 29 ноября состоится жеребьевка отборочного цикла Чемпионата Мира, куда у нас есть еще шанс пробиться. Проиграли крупно, бездарно, не самому сильному сопернику, бывает. У нас любят драматизировать, но повторюсь, никакой катастрофы не произошло. Германия тоже уступила испанцам 0:6. Может быть, это наоборот нашу сборную мотивирует и встряхнет», – сказал он в беседе с НСН.
Студентам на дистанционке предложили сохранить стипендию
Депутаты предложили сохранить стипендию для всех студентов во время дистанционного обучения, независимо от оценок за предстоящую зимнюю сессию.
Алексей Ягудин: «Предлагаю обсуждать новости из Госдумы после их принятия, а то депутаты выдвигают слишком много инициатив. А вообще, мысль здравая. Если бы студентам стипендии решили поднять, в этом случае данное предложение имело бы еще больше смысла», – прокомментировал он для НСН.
Эксперты выяснили, сколько россиян считают себя настоящими мужчинами
Большинство российских мужчин считают, что обладают качествами «настоящего мужчины», в частности мужественностью, ответственностью, порядочностью и смелостью. Об этом пишут РИА Новости.
Алексей Ягудин: «А согласно результатам другого соцопроса, четверть женатых мужчин готовы стать домохозяинами. Получается, они же считают себя настоящими мужчинами, вот такие у нас голосования. Считаю, что большинство мужчин не должны участвовать в подобных опросах, потому что должны заниматься работой и здоровьем близких», – подытожил в интервью НСН Алексей Ягудин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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