Ягудин: идеи Госдумы стоит обсуждать после их принятия

Алексей Ягудин: «Я, собственно, другого и не ждал. Не верю, что какие-то международные старты по фигурному катанию вообще состоятся в этом сезоне. Это, конечно же, все очень плохо. Проводят же турниры по футболу, например, международные, пусть и без зрителей. Почему нельзя проводить международные соревнования по фигурному катанию без зрителей, мне непонятно, если честно. Наверное, в УЕФА сидят более смелые чиновники, чем в ISU, в Международном союзе конькобежцев», – предположил в эфире НСН Алексей Ягудин.

