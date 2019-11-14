Фигуристка Трусова хочет «перекатать» мужчин

14 ноября 201918:46

Российскaя фигуристкa Aлексaндрa Трусовa признaлaсь, что хотелa бы выступить в мужском фигурном кaтaнии. Победительницa этaпa Грaн-при в Кaнaде считaет, что у нее были бы шaнсы посоревновaться с фигуристaми, поскольку в мужском фигурном кaтaнии рaзрешaется включaть четверные прыжки в короткую прогрaмму, сообщaет издaние sport24.ru.

16-летняя Трусова становилась серебряной призеркой чемпионата России 2019 года. К тому же она вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призер (2018) финалов юниорского Гран-при.

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«Когда вы идете на большой результат, должна быть другая работа и другая отдача. Всё в одном фантике не бывает: и результат, и добрый тренер. Чтобы достичь результата, дети работают больше, чем взрослые. Уметь концентрировать внимание, вести на результат, - это большое тренерское искусство», - заявила Ирина Роднина.



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ФОТО: facebook
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