Фигуристка Трусова хочет «перекатать» мужчин
Российскaя фигуристкa Aлексaндрa Трусовa признaлaсь, что хотелa бы выступить в мужском фигурном кaтaнии. Победительницa этaпa Грaн-при в Кaнaде считaет, что у нее были бы шaнсы посоревновaться с фигуристaми, поскольку в мужском фигурном кaтaнии рaзрешaется включaть четверные прыжки в короткую прогрaмму, сообщaет издaние sport24.ru.
16-летняя Трусова становилась серебряной призеркой чемпионата России 2019 года. К тому же она вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призер (2018) финалов юниорского Гран-при.
Ранее НСН рассказала о методах тренера Этери Тутберидзе. Мир спорта, увы, диктует свои условия. И не исполняй все требования наставника, можно не только забыть о медалях, но и о здоровье. Такой позиции придерживается многократная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
«Когда вы идете на большой результат, должна быть другая работа и другая отдача. Всё в одном фантике не бывает: и результат, и добрый тренер. Чтобы достичь результата, дети работают больше, чем взрослые. Уметь концентрировать внимание, вести на результат, - это большое тренерское искусство», - заявила Ирина Роднина.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Летом 2020 года выйдут новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!»
- AP: Расследование по MH17 показывает тесные связи между РФ и украинскими мятежниками
- В США произошло нападение на школу
- Стали известны даты проведения фестиваля НАШЕСТВИЕ-2020
- МИД объяснил, почему Россия признала временного президента Боливии