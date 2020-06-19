Ягудин отметил «веселое» возобновление матчей в рамках РПЛ

«Я рад, что спорт потихоньку возвращается в нашу страну. И неудивительно, что именно футбол вернулся первым. Уверен, что такое решение было принято после того, как сразу несколько стран объявили о возобновлении чемпионатов. И я диву даюсь, как наш футбол, еще не вернувшись, вляпался в очередной скандал. Читал, что аж у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус. Но команду все равно заставляют играть с «Сочи» сегодня. Правда сыграть должна будет вторая молодежная команда, потому что основная закрылась на карантин. Посмотрим, чем эта история закончится, но уже «весело», – отметил он.

Кроме того, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в рамках эксклюзивного интервью для НСН поддержал регионы, которые отменили парад Победы в 2020 году из-за риска распространения коронавируса.

