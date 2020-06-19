Ягудин отметил «веселое» возобновление матчей в рамках РПЛ

Приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Российской премьер-лиги возобновляется сегодня, 19 июня. Перерыв в чемпионате составил 95 дней.

Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН не удивился, что именно футбол первым возвращается к обычной жизни в нашей стране, однако «диву дался», что еще до начала матчей российские футболисты оказались в центре нового скандала.

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«Я рад, что спорт потихоньку возвращается в нашу страну. И неудивительно, что именно футбол вернулся первым. Уверен, что такое решение было принято после того, как сразу несколько стран объявили о возобновлении чемпионатов. И я диву даюсь, как наш футбол, еще не вернувшись, вляпался в очередной скандал. Читал, что аж у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус. Но команду все равно заставляют играть с «Сочи» сегодня. Правда сыграть должна будет вторая молодежная команда, потому что основная закрылась на карантин. Посмотрим, чем эта история закончится, но уже «весело», – отметил он.

Кроме того, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в рамках эксклюзивного интервью для НСН поддержал регионы, которые отменили парад Победы в 2020 году из-за риска распространения коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпортФутболАлексей Ягудин
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