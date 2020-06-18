Ветеран футбола призвал не наказывать «Ростов» из-за коронавируса
Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН предложил оставить «Ростов» в премьер-лиге, даже если команда не наберет нужных баллов в случае переноса или отмены матчей из-за болезни футболистов.
В РПЛ подтвердили дату возобновления чемпионата России по футболу. Он стартует в пятницу, 19 июня, как и было запланировано ранее. Об этом заявил глава Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в связи с ситуацией в ФК «Ростов», где у шести футболистов был обнаружен коронавирус, передает ТАСС. Игроки и сотрудники команды ушли на двухнедельный карантин.
Ситуация сложилась сложная, «Ростову» необходимо дать возможность переноса матчей, заявил в эфире НСН заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили.
«Очень сожалею, что такая ситуация возникла в нашем футболе. Очень сложная ситуация, я не сомневаюсь, что однозначного ответа не даст никто — ни РФС, ни РПЛ. Здесь надо учитывать ситуацию в команде. Если столько заболевших, им надо предоставить возможность перенести игры. Но главное в том, сколько они могут болеть — две недели, месяц, два месяца? Сегодня нужно медицинское заключение очень сильных консультантов, консилиум врачей, чтобы определить, насколько это затянется. Исходя из этого, РФС должен в жестком порядке принять решение о переносе матчей с участием тех команд, которые будут вынуждены пропускать игры из-за болезни футболистов "Ростова"», — считает ветеран футбола.
Однако Кавазашвили уверен, что останавливать национальный чемпионат из-за болезни футболистов ростовской команды нельзя. При этом если к концу турнира «Ростов» по числу накопленных баллов будет вылетать из премьер-лиги, то его в ней в любом случае нужно будет оставить.
«Из-за того, что "Ростов" "заболел", невозможно остановить чемпионат. И даже если "Ростов" будет виноват, что не смогут играть его соперники по календарю, то надо сделать скидку для этих команд. Обнулять надо игры для тех команд, которые должны были играть с ними в чемпионате. После этого по итогам окончания сезона что было — то и останется. Даже если "Ростов" будет вылетать по спортивному принципу, то должно быть принято решение, что команда останется в премьер-лиге. Болезнь — это несчастье, от этого никто не застрахован» — сказал собеседник НСН.
23-й тур национального чемпионата посвятят медикам, которые борются с COVID-19. Из-за пандемии чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур Премьер-лиги откроется в пятницу матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов». «Ростов» сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице с 38 заработанными баллами.
В РФС заявили, что перенос матча возможен только с согласия обеих команд. Если сочинский клуб не захочет переноса, ростовчанам будет засчитано техническое поражение. Пока договоренности между командами не достигнуто.
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