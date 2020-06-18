Ветеран футбола призвал не наказывать «Ростов» из-за коронавируса

В РПЛ подтвердили дату возобновления чемпионата России по футболу. Он стартует в пятницу, 19 июня, как и было запланировано ранее. Об этом заявил глава Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в связи с ситуацией в ФК «Ростов», где у шести футболистов был обнаружен коронавирус, передает ТАСС. Игроки и сотрудники команды ушли на двухнедельный карантин.

Ситуация сложилась сложная, «Ростову» необходимо дать возможность переноса матчей, заявил в эфире НСН заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили.

«Очень сожалею, что такая ситуация возникла в нашем футболе. Очень сложная ситуация, я не сомневаюсь, что однозначного ответа не даст никто — ни РФС, ни РПЛ. Здесь надо учитывать ситуацию в команде. Если столько заболевших, им надо предоставить возможность перенести игры. Но главное в том, сколько они могут болеть — две недели, месяц, два месяца? Сегодня нужно медицинское заключение очень сильных консультантов, консилиум врачей, чтобы определить, насколько это затянется. Исходя из этого, РФС должен в жестком порядке принять решение о переносе матчей с участием тех команд, которые будут вынуждены пропускать игры из-за болезни футболистов "Ростова"», — считает ветеран футбола.