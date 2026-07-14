В Госдуме ответили на идею ЕС наказать МОК за допуск спортсменов из России
Инициатива европейских стран лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования из-за допуска российских спортсменов является неприемлемой. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила в беседе с Лентой.ру.
Депутат охарактеризовала данный шаг как попытку оказать политическое давление на общественную организацию. По ее словам, МОК призван развивать спорт во всем мире и обеспечивать равные условия для всех, что прямо закреплено в его уставе.
Журова выразила уверенность, что уступки такому давлению обрекут организацию на провал. Она предупредила, что в случае такого «прогиба» МОК другие страны также начнут выдвигать аналогичные требования, что совершенно недопустимо.
Парламентарий выразила надежду на способность комитета противостоять подобным угрозам. При этом она усомнилась в том, что Евросоюз является крупным спонсором организации, отметив, что скорее сам МОК финансирует спортивные программы в различных странах.
Девять стран Европы ранее потребовали исключить МОК и федерации, допускающие россиян и белорусов на международные соревнования, из программ финансирования ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Участники СВО при диспансеризации будут общаться с психологом
- Диетолог рассказала о привычках, провоцирующих приступы изжоги
- Единственный покупатель: Аналитики обсудили условия газовой сделки России и Китая
- Минобороны РФ: ПВО сбила 252 украинских дрона за 12 часов
- Россияне назвали комфортные суммы трат на организацию свадьбы
- Неподъемная сумма: Сколько россияне платят за ипотеку в месяц
- В Госдуме ответили на идею ЕС наказать МОК за допуск спортсменов из России
- Бизнес назвал жизненно необходимым усиление контроля за импортом одежды и обуви
- В Госдуме назвали причины выхода Болгарии из коалиции по Украине
- В Свердловской области из-за паводков объявлен режим ЧС и идет эвакуация