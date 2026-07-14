В Госдуме ответили на идею ЕС наказать МОК за допуск спортсменов из России

Инициатива европейских стран лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования из-за допуска российских спортсменов является неприемлемой. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила в беседе с Лентой.ру.

Депутат охарактеризовала данный шаг как попытку оказать политическое давление на общественную организацию. По ее словам, МОК призван развивать спорт во всем мире и обеспечивать равные условия для всех, что прямо закреплено в его уставе.

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Журова выразила уверенность, что уступки такому давлению обрекут организацию на провал. Она предупредила, что в случае такого «прогиба» МОК другие страны также начнут выдвигать аналогичные требования, что совершенно недопустимо.

Парламентарий выразила надежду на способность комитета противостоять подобным угрозам. При этом она усомнилась в том, что Евросоюз является крупным спонсором организации, отметив, что скорее сам МОК финансирует спортивные программы в различных странах.

Девять стран Европы ранее потребовали исключить МОК и федерации, допускающие россиян и белорусов на международные соревнования, из программ финансирования ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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