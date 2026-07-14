В Госдуме ответили на идею ЕС наказать МОК за допуск спортсменов из России

Инициатива европейских стран лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования из-за допуска российских спортсменов является неприемлемой. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила в беседе с Лентой.ру.

Депутат охарактеризовала данный шаг как попытку оказать политическое давление на общественную организацию. По ее словам, МОК призван развивать спорт во всем мире и обеспечивать равные условия для всех, что прямо закреплено в его уставе.