World Aquatics допустила россиян и белорусов к состязаниям

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, сообщает RT.

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Для них открыли возможность выступать в состязаниях по синхронному плаванию, в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. Чемпионат России на короткой воде 21 ноября в Санкт-Петербурге может быть квалификационным для участия в декабрьском чемпионате мира в Венгрии.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Токио, 23-летний пловец Иван Гирев, выступающий за российскую сборную, попросил Международную федерацию плавания аннулировать его нейтральный статус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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