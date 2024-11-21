World Aquatics допустила россиян и белорусов к состязаниям
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, сообщает RT.
Для них открыли возможность выступать в состязаниях по синхронному плаванию, в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. Чемпионат России на короткой воде 21 ноября в Санкт-Петербурге может быть квалификационным для участия в декабрьском чемпионате мира в Венгрии.
Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Токио, 23-летний пловец Иван Гирев, выступающий за российскую сборную, попросил Международную федерацию плавания аннулировать его нейтральный статус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru