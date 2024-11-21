World Aquatics допустила россиян и белорусов к состязаниям

Для них открыли возможность выступать в состязаниях по синхронному плаванию, в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. Чемпионат России на короткой воде 21 ноября в Санкт-Петербурге может быть квалификационным для участия в декабрьском чемпионате мира в Венгрии.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Токио, 23-летний пловец Иван Гирев, выступающий за российскую сборную, попросил Международную федерацию плавания аннулировать его нейтральный статус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

