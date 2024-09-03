Российские пловцы завоевали медали Паралимпийских игр в Париже

Российские пловцы завоевали серебро и бронзу на Паралимпийских играх в Париже.

Роман Жданов стал вторым в заплыве на 200 метров вольным стилем в категории S4, Богдан Мозговой занял третье место на 100-метровке на спине в классе S9.

Россиянин Калашян выиграл серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде

В этот же день российский паралимпиец Александр Костин выиграл золото в забеге на 1500 метров на Паралимпийских играх в Париже. Россиянин установил новый паралимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты и 44,43 секунды. Предыдущий рекорд (3 минуты и 48,31 секунды) был установлен в 2012 году и принадлежал Абдеррахиму Жу (Тунис).

Бронзу в дисциплине завоевал еще один соотечественник — Антон Кулятин (на фото слева). Ранее Костин и Кулятин заняли второе и третье места на дистанции 5000 метров для спортсменов с нарушением зрения.

Напомним, россияне выступают на Паралимпиаде в нейтральном статусе и завоевали 36 медалей, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
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