Российские пловцы завоевали медали Паралимпийских игр в Париже
Российские пловцы завоевали серебро и бронзу на Паралимпийских играх в Париже.
Роман Жданов стал вторым в заплыве на 200 метров вольным стилем в категории S4, Богдан Мозговой занял третье место на 100-метровке на спине в классе S9.
В этот же день российский паралимпиец Александр Костин выиграл золото в забеге на 1500 метров на Паралимпийских играх в Париже. Россиянин установил новый паралимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты и 44,43 секунды. Предыдущий рекорд (3 минуты и 48,31 секунды) был установлен в 2012 году и принадлежал Абдеррахиму Жу (Тунис).
Бронзу в дисциплине завоевал еще один соотечественник — Антон Кулятин (на фото слева). Ранее Костин и Кулятин заняли второе и третье места на дистанции 5000 метров для спортсменов с нарушением зрения.
Напомним, россияне выступают на Паралимпиаде в нейтральном статусе и завоевали 36 медалей, передает «Радиоточка НСН».
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