Пловец Гирев попросил аннулировать свой нейтральный статус

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, 23-летний пловец Иван Гирев, выступающий за российскую сборную, попросил Международную федерацию плавания (World Aquatics) аннулировать его нейтральный статус. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Отмечается, что федерация подтвердила эту информацию после беседы с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта.

Помимо олимпийской медали, в активе Гирева одна бронзовая награда и два золота чемпионатов Европы, а также три серебряных медали чемпионатов мира.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российских теннисистов, которые намерены отправится на Олимпиаду в Париже, можно назвать «командой иноагентов».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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