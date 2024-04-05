Пловец Гирев попросил аннулировать свой нейтральный статус
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, 23-летний пловец Иван Гирев, выступающий за российскую сборную, попросил Международную федерацию плавания (World Aquatics) аннулировать его нейтральный статус. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что федерация подтвердила эту информацию после беседы с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта.
Помимо олимпийской медали, в активе Гирева одна бронзовая награда и два золота чемпионатов Европы, а также три серебряных медали чемпионатов мира.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российских теннисистов, которые намерены отправится на Олимпиаду в Париже, можно назвать «командой иноагентов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru