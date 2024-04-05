Пловец Гирев попросил аннулировать свой нейтральный статус

Отмечается, что федерация подтвердила эту информацию после беседы с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта.

Помимо олимпийской медали, в активе Гирева одна бронзовая награда и два золота чемпионатов Европы, а также три серебряных медали чемпионатов мира.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российских теннисистов, которые намерены отправится на Олимпиаду в Париже, можно назвать «командой иноагентов».

