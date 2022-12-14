WBA восстановила в своих рейтингах боксёров из России И Белоруссии

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) заявила, что боксёры из России и Белоруссии «не имеют никакого отношения к продолжающемуся конфликту», сообщает пресс-служба организации.

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В ассоциации отметили, что российские и белорусские спортсмены «не являются солдатами или частью правительств этих стран», поэтому «во имя спорта и карьер смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA».

При этом в WBA предостерегли боксёров от политических заявлений.

«Было определено, что любой боксёр, который высказывается в поддержку боевых действий или участвует в них, будет немедленно удалён из рейтинга», - подчеркнули в ассоциации.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила пилотам из России и Белоруссии принять участие в ралли «Дакар 2023», но только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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