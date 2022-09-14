Российский гонщик Жильцов сменил гражданство ради ралли «Дакар»
Российский гонщик Константин Жильцов объявил о смене спортивного гражданства, сообщает «Матч ТВ».
По его словам, он принял такое решение с целью получить возможность участвовать в ралли-марафоне «Дакар».
«Гоняться необходимо, иначе теряешь навыки, и тогда нужно вообще прекращать все это. Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие‑то кардинальные решения», — отметил спортсмен.
Жильцов добавил, что необходимые документы уже готовы, и на этапе чемпионата России в Ульяновске он выступит уже как иностранец.
Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) из-за ситуации на Украине ввела санкций в отношении российских пилотов, из-за которых они смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом при условии соблюдения политического нейтралитета, сообщает RT.
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