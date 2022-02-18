WADA: В поздней проверке допинг-пробы Валиевой виновато РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о том, что в поздней проверке допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой виновато российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Соответствующий релиз распространило WADA.
«Антидопинговая организация, инициировавшая тест, в данном случае РУСАДА, несет ответственность за эффективное взаимодействие с лабораторией для обеспечения своевременного анализа допинг-проб, особенно в преддверии крупного турнира», - отметили в WADA.
По данным всемирного агентства, РУСАДА не отметило высокий приоритет пробы, хотя проводившая исследование лаборатория дала информацию о задержках, которые были связаны со вспышкой COVID-19.
О том, что допинг-проба была положительной, стало известно еще 8 февраля, однако сам образец брали 25 декабря 2021 года. Выяснилось, что девушка употребляла запрещенный препарат для работы сердца триметазидин.
В результате РУСАДА временно отстранило спортсменку от соревнований, однако после апелляции 9 февраля девушку все же допустили к личным соревнованиям. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) пытались опротестовать решение в Спортивном арбитражном суде, однако сделать это не удалось.
По итогам соревнований Валиева заняла лишь четвертое место. Кроме того, из-за допинг-скандала МОК принял решение не проводить официальную церемонию награждения в командном турнире по фигурному катанию.
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