WADA потребовало извинений от России

Хеллеланд заявила, что отстранение России от крупных международных соревнований на четыре года – крупнейший скандал в истории мирового спорта. По ее словам, Россия должна принести извинения за ту «боль», которая она причинила болельщикам и спортсменам.

В то же время Хеллеланд подчеркнула, что недовольна наказанием для России, так как рассчитывала на более жесткое наказание.

Сегодня, 9 декабря, исполком WADA единогласно отстранил Россию от Олимпиад и чемпионатов мира. Также страна не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали несоответствующим кодексу WADA и лишили лицензии.

