WADA снова банит Россию. Спортивный юрист назвал пути выхода
Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву в беседе с НСН пояснил, как страна может избежать отстранения от участия и проведения международных соревнований из-за допингового скандала.
В ближайшее время президент России Владимир Путин вызывает на круглый стол всех руководители спортивных федераций. Главная тема - возможное введение исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) жестких санкций в отношении российского спорта.
Накануне стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия, а также отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях под национальным флагом и гимном на четыре года.
Доктор юридических наук, профессор, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в беседе с НСН рассказал, как нужно поступать России, и можно ли избежать худшего финала.
«Это не критично, потому что есть возможность заключить аутсорсинговое соглашение с Национальным антидопинговым агентством другой страны и тогда этот вопрос будет решен. Есть также возможность создания Межнационального антидопингового агентства на территории отдельных стран. Антидопинговая работа будет продолжаться», - пояснил спортивный юрист.
Если WADA все же лишит статуса РУСАДА, то российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе – без флага и гимна.
Так было уже в Пхенчхане в 2018-м, когда наши спортсмены поднимались на пьедестал под гимн МОК и в костюмах без национальной символики. Не исключено, что история повторится на Олимпиаде-2020, Пекине-2022 и, возможно, уже на Евро-2020.
При этом WADA допустит до старта лишь тех спортсменов, которые докажут непричастность к манипуляциям. На Играх-2018 допуск организовывал МОК, сейчас – WADA. Скорее всего, требования станут жестче.
«Пока нет юридических оснований для отстранения РУСАДА, потому что двумя недавними проверками наше Агентство признано одним из лучших в мире по соответствию критериям Кодекса WADA. Лишать статуса будет незаконно. Если это произойдет, нужно будет в течение 21 дня обжаловать решение в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне на основании п.24.5.3 WADA Всемирного антидопингового кодекса», - заявил НСН Сергей Алексеев.
Примечательно, что накануне Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства признал эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом в российском спорте. При этом комитет рекомендовал исполкому WADA не проводить дополнительный мониторинг работы РУСАДА в течение четырёх лет.
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