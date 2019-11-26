WADA снова банит Россию. Спортивный юрист назвал пути выхода

В ближайшее время президент России Владимир Путин вызывает на круглый стол всех руководители спортивных федераций. Главная тема - возможное введение исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) жестких санкций в отношении российского спорта.

Накануне стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия, а также отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях под национальным флагом и гимном на четыре года.

Доктор юридических наук, профессор, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в беседе с НСН рассказал, как нужно поступать России, и можно ли избежать худшего финала.

«Это не критично, потому что есть возможность заключить аутсорсинговое соглашение с Национальным антидопинговым агентством другой страны и тогда этот вопрос будет решен. Есть также возможность создания Межнационального антидопингового агентства на территории отдельных стран. Антидопинговая работа будет продолжаться», - пояснил спортивный юрист.

Если WADA все же лишит статуса РУСАДА, то российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе – без флага и гимна.

Так было уже в Пхенчхане в 2018-м, когда наши спортсмены поднимались на пьедестал под гимн МОК и в костюмах без национальной символики. Не исключено, что история повторится на Олимпиаде-2020, Пекине-2022 и, возможно, уже на Евро-2020.

При этом WADA допустит до старта лишь тех спортсменов, которые докажут непричастность к манипуляциям. На Играх-2018 допуск организовывал МОК, сейчас – WADA. Скорее всего, требования станут жестче.