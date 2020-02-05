WADA подтвердило запрет РФ выступать под своим флагом на ЧМ-2022
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что на футбольный чемпионат мира 2022 года входит в число тех соревнований, на которых Россия сможет выступать только под нейтральным флагом.
Как пишет «Вечерняя Москва», в WADA отметили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после заседания Спортивного арбитражного суда в Лозанне. В случае положительного решения российские футболисты будут выступать без любой национальной идентификации, в том числе, флагов, гимна, символов.
Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года. Соревнования состоятся в пяти городах страны на восьми стадионах.
Ранее руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН рассказал о своей позиции по поводу санкционного решения WADA в отношении российских спортсменов.
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