WADA подтвердило запрет РФ выступать под своим флагом на ЧМ-2022

Как пишет «Вечерняя Москва», в WADA отметили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после заседания Спортивного арбитражного суда в Лозанне. В случае положительного решения российские футболисты будут выступать без любой национальной идентификации, в том числе, флагов, гимна, символов.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года. Соревнования состоятся в пяти городах страны на восьми стадионах.

Ранее руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН рассказал о своей позиции по поводу санкционного решения WADA в отношении российских спортсменов.

