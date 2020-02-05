Колосков: WADA не может запретить участие в футбольном ЧМ-2022
В РФС не получали уведомлений от FIFA по поводу возможного отстранения футбольной сборной России от ЧМ-2022 в Катаре, сообщил в эфире НСН почётный президент организации Вячеслав Колосков.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в Российский футбольный союз (РФС) уведомление о том, что сборная России не сможет участвовать в чемпионате мира в Катаре в 2022 году. Такую информацию распространил крупный арабский спортивный телеканал BeIN Sports.
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире НСН заявил, что подтвердить или опровергнуть информацию о возможном отстранении сборной России от мундиаля могут только действующие руководители Российского футбольного союза. Он также почеркнул, что у антидопингового агентства нет полномочий отстранять сборные от ЧМ.
«Никакое WADA не может запретить какой-либо стране-члену FIFA участвовать или не участвовать в чемпионате мира по футболу. Это исключительно компетенция Международной федерации футбола. Никаких уведомлений от FIFA мы не получали. Более того, Инфантино [президент Международной федерации футбола, FIFA – прим. НСН] буквально в прошлом году на ЧМ по футболу заявил, что у FIFA к Российскому футбольному союзу никаких претензий относительно допинга нет», - отметил Колосков.
По словам генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, они также не получали уведомлений об отстранении от ЧМ-2022, передает РИА Новости. По его мнению, преждевременно делать подобные заявления, пока идёт судебное разбирательство.
Дело находится в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. До этого в декабре 2019 года исполком WADA поддержал рекомендации комитета по соответствию (CRC) об отстранении российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях в ближайшие четыре года. Основанием послужили обвинения в нарушении антидопинговых правил.
Глава CRC Джонатан Тейлор тогда уточнил, что решение не коснётся отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу, а в случае выхода в финальную часть турнира игроки сборной России смогут выступать под нейтральным флагом.
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