Колосков: WADA не может запретить участие в футбольном ЧМ-2022

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире НСН заявил, что подтвердить или опровергнуть информацию о возможном отстранении сборной России от мундиаля могут только действующие руководители Российского футбольного союза. Он также почеркнул, что у антидопингового агентства нет полномочий отстранять сборные от ЧМ.

«Никакое WADA не может запретить какой-либо стране-члену FIFA участвовать или не участвовать в чемпионате мира по футболу. Это исключительно компетенция Международной федерации футбола. Никаких уведомлений от FIFA мы не получали. Более того, Инфантино [президент Международной федерации футбола, FIFA – прим. НСН] буквально в прошлом году на ЧМ по футболу заявил, что у FIFA к Российскому футбольному союзу никаких претензий относительно допинга нет», - отметил Колосков.

По словам генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, они также не получали уведомлений об отстранении от ЧМ-2022, передает РИА Новости. По его мнению, преждевременно делать подобные заявления, пока идёт судебное разбирательство.

Дело находится в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. До этого в декабре 2019 года исполком WADA поддержал рекомендации комитета по соответствию (CRC) об отстранении российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях в ближайшие четыре года. Основанием послужили обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Глава CRC Джонатан Тейлор тогда уточнил, что решение не коснётся отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу, а в случае выхода в финальную часть турнира игроки сборной России смогут выступать под нейтральным флагом.

