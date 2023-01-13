РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Отмечается, что РУСАДА постановило, что несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки. Так, WADA уже заявило о планах подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее российская фигуристка попала в допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине. Во время Олимпийских игр стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 078 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 271 / сут.
- СМИ: Израиль прекратит выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам
- РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге
- Минобороны РФ признало заслуги ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара
- Минтруд увеличит более 40 выплат на 11,9% с 1 февраля
- СМИ: Власти Германии определятся с поставкой Leopard Украине на следующей неделе
- СМИ: Танки Leopard создадут дополнительные трудности для ВСУ
- Суд признал незаконными нормы ручной клади у лоукостера «Победа»
- Стрелков заявил об «острейшем конфликте» между Минобороны и ЧВК «Вагнер»
- Reuters: Польша и Литва добиваются санкций против российского ядерного сектора
- CAS отклонил апелляцию клубов РПЛ на решение ФИФА о приостановке контрактов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru