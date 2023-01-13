РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге

Отмечается, что РУСАДА постановило, что несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки. Так, WADA уже заявило о планах подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее российская фигуристка попала в допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине. Во время Олимпийских игр стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

