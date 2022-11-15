Устал от давления: Журова объяснила заявление Баха против политизации спорта
Глава МОК первый раз публично признался, что принял решение отстранить Россию от всех международных соревнований под давлением, отметила в эфире НСН депутат Светлана Журова.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против политизации спорта, потому что устал от давления, которое на него оказывают, теперь комитет должен предпринять конкретные действия для допущения к соревнованиям российских спортсменов, заявила член комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с НСН.
Накануне Томас Бах на полях саммита G20 осудил политизацию спорта и выступил за то, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе и конфликтующие. По его словам, если будут участвовать только страны-союзники, то «настоящего символа мира из Олимпийских Игр не получится». Светлана Журова отметила, что для того, чтобы отменить рекомендации об отстранении российских спортсменов от соревнований, Бах должен собрать всех членов МОК.
«Допускаю, что Бах принимал предыдущее решение под определенным давлением. Видно, что ему это давление уже слишком давит. Получается, что он нарушает Олимпийскую хартию. Есть такое прецедентное право, когда были какие-то конфликты, спортсмены из этих стран все равно допускались до соревнований. Это не первый конфликт в мире. В нейтральном статусе, но спортсмены как-то выступали. Все-таки Международный олимпийский комитет претендует быть независимой организацией. Бах не то, чтобы прозрел, он это понимал сразу. Он первый раз признался в этом. Посмотрим, будет ли Бах собирать членов МОК для того, чтобы изменить эти рекомендации», - сказала Журова.
Ранее, в феврале, именно МОК рекомендовал всем международным федерациям отстранить спортсменов из России и Беларуси от международных турниров. Также комитет призвал отказаться от использования флагов России и Беларуси на всех спортивных соревнованиях.
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