«Я бы не хотел...»: Боец ММА Шлеменко о поединке Павловича и Волкова

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт анонсировал проведение поединка между Павловичем и Волковым. Отмечается, что бой представителей тяжелого веса пройдет 22 июня в рамках турнира UFC, он будет со-главным поединком бойцовского шоу. Шлеменко призвал не искать политику в этом поединке, хотя признался, что не хотел бы, чтобы русский дрался с русским.

«Это спорт. Никто не отрицает, что они могли встретиться, выступая в одной весовой категории и в одном промоушене. К тому же их никто не заставляет драться друг с другом, кто-то из них мог отказаться, но они сами дали на это согласие. Это обычная ситуация. С точки зрения промоушена я их тоже могу понять: есть два русских тяжеловеса, хочется выяснить, кто из них сильнее. Для Волкова это возможность подняться выше в рейтинге, да и Павлович получил шанс проявить себя. Политики здесь тоже никакой нет, никто их не ставит специально друг против друга. Я бы, конечно, не хотел, чтобы они дрались, но к ним в шкуру я не залезу», — сказал Шлеменко.

При этом собеседник НСН затруднился с прогнозом, кто из двоих бойцов одержит победу.

«Волков и Павлович хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга, которые у них совершенно противоположные. Поэтому тут спорный прогноз, кто кого», — подытожил он.

Ранее Уайт усомнился в том, что ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор вернётся в октагон в июне 2024 года.

