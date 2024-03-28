«Я бы не хотел...»: Боец ММА Шлеменко о поединке Павловича и Волкова
Поединок двух российских бойцов ММА — не самое правильное решение, но объяснимое с точки зрения промоушена, к тому же их никто насильно не толкал на такой шаг, сказал НСН Александр Шлеменко.
Российские бойцы ММА Сергей Павлович и Александр Волков в ходе предстоящего поединка выяснят, кто из них сильнее, в этом нет никакой политики, более того, они сами дали обоюдное согласие на бой. Об этом НСН заявил боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко.
Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт анонсировал проведение поединка между Павловичем и Волковым. Отмечается, что бой представителей тяжелого веса пройдет 22 июня в рамках турнира UFC, он будет со-главным поединком бойцовского шоу. Шлеменко призвал не искать политику в этом поединке, хотя признался, что не хотел бы, чтобы русский дрался с русским.
«Это спорт. Никто не отрицает, что они могли встретиться, выступая в одной весовой категории и в одном промоушене. К тому же их никто не заставляет драться друг с другом, кто-то из них мог отказаться, но они сами дали на это согласие. Это обычная ситуация. С точки зрения промоушена я их тоже могу понять: есть два русских тяжеловеса, хочется выяснить, кто из них сильнее. Для Волкова это возможность подняться выше в рейтинге, да и Павлович получил шанс проявить себя. Политики здесь тоже никакой нет, никто их не ставит специально друг против друга. Я бы, конечно, не хотел, чтобы они дрались, но к ним в шкуру я не залезу», — сказал Шлеменко.
При этом собеседник НСН затруднился с прогнозом, кто из двоих бойцов одержит победу.
«Волков и Павлович хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга, которые у них совершенно противоположные. Поэтому тут спорный прогноз, кто кого», — подытожил он.
Ранее Уайт усомнился в том, что ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор вернётся в октагон в июне 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Азербайджан обвинил Францию в создании шпионской сети на своей территории
- Синоптик Вильфанд пообещал аномальные для конца марта +15 в столичном регионе
- Мигрантам намерены запретить работать в такси после теракта в «Крокусе»
- Москвичей предупредили о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах
- Роскомнадзор заявил о блокировке 11 Telegram-каналов с анонсами терактов
- Росстат сообщил о падении производства бензина в России на 7,4 % за неделю
- Россиян предупредили о дальнейшем сокращении числа НПФ
- Эксперт рассказал о способах проверки заземления в квартире
- Опрос: 57% россиян по-настоящему любят свою работу
- Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов обжаловал свой арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru