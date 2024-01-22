Глава UFC усомнился в возвращении Макгрегора в октагон
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор вряд ли сможет вернуться в октагон в июне 2024 года. Об этом заявил в ходе пресс-конференции после турнира UFC 297 глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Запись мероприятия доступна на YouTube-канале промоушена.
Уайт заверил, что о поединке Конора будет объявлено, когда тот будет готов драться.
Напомним, о возвращении в октагон 35-летний Макгрегор заявил 31 декабря 2023 года. По словам бойца, он намерен провести поединок с Майклом Чендлером (США) 29 июня текущего года на турнире UFC.
В своем последнем бою летом 2021 года Макгрегор уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом. В активе ирландского бойца, экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе, 28 боев, в 22 он победил, в шести потерпел поражение.
Ранее Макгрегор допустил возможность своего участия в президентской гонке в Ирландии.
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