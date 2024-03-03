Умар Нурмагомедов одолел Бекзата Алмахана в UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов победил казахстанца Бекзата Алмахана, сообщают «Известия».
Это произошло на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Победа была присуждена после трех раундов единогласным решением судей.
Для российского спортсмена это 17-я победа подряд. Он выступает в UFC с 2021 года, выиграв все пять поединков.
Ранее экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легкой весовой категории, брат Умара Нурмагомедова Хабиб прокомментировал сообщения о вероятности возобновления профессиональной карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: cредства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников
- Умар Нурмагомедов одолел Бекзата Алмахана в UFC
- В Германии призвали проверить всю ИТ-инфраструктуру после перехвата беседы военных
- Маск: Весь бюджет США пойдет на выплату процентов по долгам
- В Италии признали наличие сложностей в использовании активов России
- Перекрыто движение по трассе «Таврида» в направлении Керчи
- ВС России показали захваченный в ходе боев американский БТР M113
- Зеленский: Cпоры союзников о помощи Украине невозможно забыть
- В США заявили, что российская армия использует американские технологии
- В Белгородской области объявили ракетную опасность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru