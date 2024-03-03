Умар Нурмагомедов одолел Бекзата Алмахана в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов победил казахстанца Бекзата Алмахана, сообщают «Известия».

Это произошло на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Победа была присуждена после трех раундов единогласным решением судей.

Для российского спортсмена это 17-я победа подряд. Он выступает в UFC с 2021 года, выиграв все пять поединков.

Ранее экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легкой весовой категории, брат Умара Нурмагомедова Хабиб прокомментировал сообщения о вероятности возобновления профессиональной карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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