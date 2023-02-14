«Вытаскивают с того света»: Терапевт о состоянии Костомарова
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в критическом состоянии. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева в разговоре с «Вечерней Москвой».
«Сейчас врачи вытаскивают фигуриста практически с того света», - сказала она.
По словам Ярцевой, состояние фигуриста говорит о том, что «организм готов уйти совсем». Терапевт предположила, что в организме Костомарова произошло отключение иммунной системы, а медики так и не могут запустить ее заново.
Также она добавила, что у фигуриста мало шансов на то, что он поправится. Однако если это произойдет, указала терапевт, Костомаров будет физически и психологически истощен.
Так, в январе Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, фигурист находился в реанимации, но позже пришел в сознание. Медики отмечали, что у спортсмена начались сепсис и проблемы с кровообращением. По данным источников, Костомарову ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru