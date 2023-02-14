«Вытаскивают с того света»: Терапевт о состоянии Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в критическом состоянии. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Сейчас врачи вытаскивают фигуриста практически с того света», - сказала она.

По словам Ярцевой, состояние фигуриста говорит о том, что «организм готов уйти совсем». Терапевт предположила, что в организме Костомарова произошло отключение иммунной системы, а медики так и не могут запустить ее заново.