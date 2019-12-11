Под каким флагом выступят российские спортсмены?

Боксеры российской сборной заявили, что не поедут на Олимпийские игры в Токио под нейтральным флагом. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. «Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — сказал он. По словам Кремлева, российские боксеры намерены добиваться права выступать под национальным флагом в судебном порядке.

Ранее стало известно, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию своего профильного комитета лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия антидопинговому кодексу. Поводом для этого стало расследование, которое выявило манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это решение поставило крест на возможности российских спортсменов, не замешанных в допинговом скандале, выступать под российским флагом на международных соревнованиях.

Тем временем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио в 2020 году не под нейтральным флагом, а под флагом ОКР. По его словам, такой вариант предусмотрен Олимпийской хартией. На зимней Олимпиаде в 2018 году россияне выступали под нейтральным флагом, потому что российский комитет был временно отстранен.

Знаменитый советский и российский хоккеист первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов прокомментировал в эфире НСН решение Олимпийского комитета России о выступлении наших спортсменов в составе команды ОКР под его флагом.

«WADA может предлагать какие-то действия, решения принимает Международный Олимпийский комитет. Я рад, что наш ОКР нашел выход из положения, и наши спортсмены на олимпиаде никоим образом не будут дискриминированы. Если Поздняков считает, что Олимпийская хартия позволяет ему заявить о выступлении наших спортсменов в составе команды ОКР, значит, вопрос уже проработан. Если президент Олимпийского комитета заявил, что есть способ вывести российских спортсменов под нашим флагом – мы только порадуемся. Будем надеяться, что этот вариант пройдет», - заявил он.

Решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года, которое было принято исполкомом Всемирного антидопингового агентства, не коснется Евро-2020 и финала Лиги чемпионов. С таким заявлением выступил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Он подчеркнул, что на эту тему необходимо рассуждать аккуратно, однако Колосков убеждён в том, что футбола эти запреты не коснутся.

Ранее заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Иванов в эфире НСН указал выход из ситуации. Он призвал российское спортивное руководство перестать подчиняться канадско-американской мафии – WADA. Иванов также считает, что российским спортсменам необходимо отказаться от участия в Олимпийских играх и одновременно проводить свои российские состязания.

