«Без медалей, но в семью»: Булыкин объяснил уход Карпина из «Ростова»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». В Telegram-канале клуба отмечается, что он намерен полностью посвятить себя сборной России по футболу, которую тренирует с 2021 года. При этом контракт Карпина с «Ростовом» был рассчитан до лета 2026 года. Булыкин допустил, что такое решение может быть связано с личными причинами.

«В последнее время Карпин жаловался, что ему не хватает свободного времени, чтобы побыть с семьей. Совмещение постов – это очень тяжело, не всегда получается хорошо. Учитывая логистику "Ростова", скорее всего он действительно устал, сейчас принял решение немного разгрузить свой график и поработать только в сборной. Он говорил, что хочет побыть семьей, для него это приоритет. В "Ростове" нет борьбы за медали, там все стабильно и ровно, поэтому он, наверное, и принял решение сосредоточиться на сборной. Он - тренер с большой буквы, как только отдохнет, если захочет, сможет вернуться в любой клуб российской премьер-лиги», - пояснил он.