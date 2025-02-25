«Без медалей, но в семью»: Булыкин объяснил уход Карпина из «Ростова»
Отказ от совмещения работы в клубе и сборной России соответствует желанию Валерия Карпина больше времени уделять семье, сказал НСН Дмитрий Булыкин.
Без совмещения двух должностей Валерий Карпин будет более эффективно работать на посту тренера сборной России по футболу, которую после 2026 года могут вновь допустить к международным соревнованиям, заявил в беседе с НСН экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». В Telegram-канале клуба отмечается, что он намерен полностью посвятить себя сборной России по футболу, которую тренирует с 2021 года. При этом контракт Карпина с «Ростовом» был рассчитан до лета 2026 года. Булыкин допустил, что такое решение может быть связано с личными причинами.
«В последнее время Карпин жаловался, что ему не хватает свободного времени, чтобы побыть с семьей. Совмещение постов – это очень тяжело, не всегда получается хорошо. Учитывая логистику "Ростова", скорее всего он действительно устал, сейчас принял решение немного разгрузить свой график и поработать только в сборной. Он говорил, что хочет побыть семьей, для него это приоритет. В "Ростове" нет борьбы за медали, там все стабильно и ровно, поэтому он, наверное, и принял решение сосредоточиться на сборной. Он - тренер с большой буквы, как только отдохнет, если захочет, сможет вернуться в любой клуб российской премьер-лиги», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, Карпину предстоит сконцентрироваться на своей работе в сборной России по футболу, которая может вернуться к международным соревнованиям после 2026 года.
«Когда человек не разрывается между двух постов, то может более качественно выполнять работу. Пока товарищеские матчи на горизонте, но и для них нужна хорошая подготовка, чтобы выигрывать и радовать наших болельщиков. В международных турнирах мы пока не участвуем, здесь можно только ждать решения FIFA или других организаций. Чудо, если мы попадем в отборочные к чемпионату мира по футболу 2026 году, вряд ли это возможно. Скорее после 2026 года сможем поучаствовать в отборочных» -рассказал он.
После ухода Карпина с должности главного тренера «Ростова» его пост занял испанский тренер Джонатан Альба, передает «Радиоточка НСН».
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