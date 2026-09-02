Главу «Дома с маяком» доставили на допрос в СК по делу о фейках о ВС РФ
Главу благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидию Мониаву доставили на допрос в Следственный комитет по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил в беседе с ТАСС адвокат Михаил Бирюков.
«Мониава находится на допросе в СК в рамках уголовного дела по ст. 207 УК РФ. Официально она не задержана», - рассказал защитник.
По словам Бирюкова, обвинение главе «Дома с маяком» не предъявлено.
В январе в отношении Мониавы оформили протокол по административному делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии, напоминает Ura.ru. Соответствующие данные были размещены в картотеке Измайловского суда Москвы.
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