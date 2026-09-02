Главу «Дома с маяком» доставили на допрос в СК по делу о фейках о ВС РФ

Главу благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидию Мониаву доставили на допрос в Следственный комитет по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил в беседе с ТАСС адвокат Михаил Бирюков.

«Мониава находится на допросе в СК в рамках уголовного дела по ст. 207 УК РФ. Официально она не задержана», - рассказал защитник.

По словам Бирюкова, обвинение главе «Дома с маяком» не предъявлено.

В январе в отношении Мониавы оформили протокол по административному делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии, напоминает Ura.ru. Соответствующие данные были размещены в картотеке Измайловского суда Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ФейкСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры