Сборная России по футболу сыграет на выезде с Катаром 7 сентября
Сборная России по футболу проведет выездной матч с национальной командой Катара. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.
Игра состоится 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в городе Эр-Райян.
Отмечается, что сборная Катара занимает 53-ю строчку рейтинга ФИФА. Команда дважды выигрывала Кубок Азии — в 2019 и 2023 годах.
Как напомнили в РФС, сборные России и Катара провели четыре товарищеских матча (в 1996, 2011, 2016, 2023 годах). На счету российских и катарских футболистов по одной победе, еще две игры завершились ничьей.
Ранее стало известно, что 4 сентября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Иордании, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru