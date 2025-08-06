Сборная России по футболу сыграет на выезде с Катаром 7 сентября

Сборная России по футболу проведет выездной матч с национальной командой Катара. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

Игра состоится 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в городе Эр-Райян.

Отмечается, что сборная Катара занимает 53-ю строчку рейтинга ФИФА. Команда дважды выигрывала Кубок Азии — в 2019 и 2023 годах.

Как напомнили в РФС, сборные России и Катара провели четыре товарищеских матча (в 1996, 2011, 2016, 2023 годах). На счету российских и катарских футболистов по одной победе, еще две игры завершились ничьей.

Ранее стало известно, что 4 сентября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Иордании, напоминает RT.

