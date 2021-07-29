Вязовкин вышел в финал ОИ в академической гребле
Российский спортсмен Александр Вязовкин отобрался в финал Олимпиады в Токио в академической гребле в соревнованиях одноместных экипажей.
Россиянин во втором полуфинальном заезде показал третий результат - 6 минут 44,56 секунды. Наилучшее время у грека Стефаноса Нтоускоса (6.41,61). Вторым пришел датчанин Сверри Нильсен (6.44,00).
Финал в академической гребле состоится 39 июля.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).
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