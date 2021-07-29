Вязовкин вышел в финал ОИ в академической гребле

Российский спортсмен Александр Вязовкин отобрался в финал Олимпиады в Токио в академической гребле в соревнованиях одноместных экипажей.

Россия завоевала «серебро» ОИ в академической гребле в женских двойках

Россиянин во втором полуфинальном заезде показал третий результат - 6 минут 44,56 секунды. Наилучшее время у грека Стефаноса Нтоускоса (6.41,61). Вторым пришел датчанин Сверри Нильсен (6.44,00).

Финал в академической гребле состоится 39 июля.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Олимпийские Игры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры