Россия завоевала «серебро» ОИ в академической гребле в женских двойках

Команда России завоевала серебряную медаль на Олимпийских игр в Токио в академической гребле в женских двойках.

Поражение или победа? Россиянам не хватило шага до исторического триумфа на Олимпиаде

Награду взяли Василиса Степанова и Елена Орябинская, тем самым принеся России 24-ю медаль Олимпиады.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олимпийские Игры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры