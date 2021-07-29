Россия завоевала «серебро» ОИ в академической гребле в женских двойках
Команда России завоевала серебряную медаль на Олимпийских игр в Токио в академической гребле в женских двойках.
Награду взяли Василиса Степанова и Елена Орябинская, тем самым принеся России 24-ю медаль Олимпиады.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).
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