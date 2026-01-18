Вяльбе: Российские лыжники больше не получат нейтральный статус от FIS
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) прекратила выдачу индивидуального нейтрального статуса российским лыжникам. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам Вяльбе, все, кто мог получить такой статус, его уже получили, и больше никто из россиян не будет допущен к международным стартам в нейтральном качестве.
На январь 2026 года нейтральный статус от FIS имеют только два российских спортсмена - Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Именно они получили право выступать на этапах Кубка мира и завоёвывать олимпийские квоты для Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В начале декабря 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию российской стороны и обязал FIS допускать российских лыжников к соревнованиям при соблюдении условий нейтрального статуса. После этого федерация начала рассматривать и одобрять отдельные заявки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
