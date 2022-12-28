Вяльбе назвала баранами столкнувшихся лыжников Большунова и Устюгова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала российских спортсменов Александра Большунова и Сергея Устюгова, столкнувшихся во время гонки на этапе Кубка России в Красногорске. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Устюгов объяснил конфликт с Большуновым в гонке Кубка России

Вяльбе назвала лыжников «баранами», решившими испытать нервы друг друга. Она выразила надежду, что спортсмены смогут уладить конфликт и избавиться от бесполезной неприязни друг к другу.

Ранее Сергей Устюгов заявил журналистам, что готов извиниться перед Александром Большуновым из-за их столкновения. Он заверил, что инцидент был неумышленным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СтолкновениеЛыжные ГонкиСпорт
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