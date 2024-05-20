Участие в конференции по Украине в Швейцарии примут более 60 стран
Своё участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии примут более 60 государств. Об этом со ссылкой на швейцарский МИД сообщает РИА Новости.
В министерстве уточнили, что половина стран, чьи представители примут участие во встрече, не из Европы.
«Окончательный список государств-участников будет опубликован незадолго до начала конференции», - указал пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не годится для переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также он подчеркнул, что конференция по Украине, которую планируется провести в 15-16 июня, «сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Уничтожающие урожай еноты заполонили Токио
- ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области
- Режим ЧС ввели в Курской области из-за заморозков
- Опрос: Каждый пятый россиянин берет дополнительный отпуск за свой счет
- Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания в память о Раиси
- Оливер Стоун заявил, что выпустит свой последний фильм в 2025 году
- Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай
- Участников СВО включили в программу «Дальневосточная и арктическая ипотека»
- Иноагент Шац пожаловался на связанные со своим статусом сложности
- Участие в конференции по Украине в Швейцарии примут более 60 стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru