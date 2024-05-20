Участие в конференции по Украине в Швейцарии примут более 60 стран

В министерстве уточнили, что половина стран, чьи представители примут участие во встрече, не из Европы.

«Окончательный список государств-участников будет опубликован незадолго до начала конференции», - указал пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не годится для переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также он подчеркнул, что конференция по Украине, которую планируется провести в 15-16 июня, «сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России».

