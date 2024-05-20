Оливер Стоун заявил, что выпустит свой последний фильм в 2025 году
Режиссер Оливер Стоун рассказал, что в следующем году выпустит свой последний фильм, передает Deadline.
По его словам, у него в голове есть одна важная история, которую он попробует изложить в фильме. Подробности режиссер не раскрыл, но отметил, что картина будет готова в следующем году.
Стоун известен по фильмам «Взвод», «Прирожденные убийцы» и «Александр». Последний на сегодняшний день фильм Стоуна «Сноуден» вышел в 2016 году и был неоднозначно встречен критиками и зрителями.
Ранее режиссер мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» и телепрограммы «Вечерний Ургант» Михаил Миронов в интервью НСН рассказал о своем отношении к русскому року и раскрыл «бродвейские секреты», а также выступил в качестве культурного гида.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru