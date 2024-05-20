Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай
Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай, документ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба главы государства.
Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне $15 за тонну.
Протокол был принят в июне прошлого года в Санкт-Петербурге, документ вносит изменения в части определения компетентного органа, реализующего соглашение. Уполномоченная организация от Казахстана — министерство энергетики страны, от РФ — компания «Роснефть».
Республика намерена облагать услуги по транспортировке сырья по маршрутам, указанным в соглашении, налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Транспортировка нефти из РФ предусмотрена в объеме 10 млн тонн ежегодно. Срок действия соглашения продлевается до 1 января 2034 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru