Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай

Протокол был принят в июне прошлого года в Санкт-Петербурге, документ вносит изменения в части определения компетентного органа, реализующего соглашение. Уполномоченная организация от Казахстана — министерство энергетики страны, от РФ — компания «Роснефть».

Республика намерена облагать услуги по транспортировке сырья по маршрутам, указанным в соглашении, налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Транспортировка нефти из РФ предусмотрена в объеме 10 млн тонн ежегодно. Срок действия соглашения продлевается до 1 января 2034 года, передает «Радиоточка НСН».

