Режим ЧС ввели в Курской области из-за заморозков

Режим ЧС регионального характера ввели в Курской области из-за заморозков. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Режим ЧС введён на Белгородчине из-за гибели посевов от заморозков

В сообщении уточняется, что решение принято в связи с понижением температуры воздуха и почвы «до 1-5 градусов мороза».

Отмечается, что заморозки негативно повлияли на вегетирующие растения, в нескольких муниципалитетах сельскохозяйственные культуры погибли.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей площади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФКурская ОбластьЗаморозки

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