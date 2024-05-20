Режим ЧС ввели в Курской области из-за заморозков
Режим ЧС регионального характера ввели в Курской области из-за заморозков. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
В сообщении уточняется, что решение принято в связи с понижением температуры воздуха и почвы «до 1-5 градусов мороза».
Отмечается, что заморозки негативно повлияли на вегетирующие растения, в нескольких муниципалитетах сельскохозяйственные культуры погибли.
Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей площади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru