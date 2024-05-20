Иноагент Шац пожаловался на связанные со своим статусом сложности

По словам Шаца, он становится «гражданином, пораженным в правах», к тому же обязанным предпринимать ряд рутинных действий, чтобы против него в России не было начато уголовное дело в России.

Впрочем, комик отметил, что он получает бесплатную помощь адвокатов.

Ранее бывшую супругу Шаца, российскую телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом), Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях.

