Иноагент Шац пожаловался на связанные со своим статусом сложности

Уехавший из России телеведущий и комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался в выпуске подкаста Сони Шац на YouTube на связанные со статусом иноагента сложности.

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По словам Шаца, он становится «гражданином, пораженным в правах», к тому же обязанным предпринимать ряд рутинных действий, чтобы против него в России не было начато уголовное дело в России.

Впрочем, комик отметил, что он получает бесплатную помощь адвокатов.

Ранее бывшую супругу Шаца, российскую телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом), Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях.

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ФОТО: Екатерина Чеснокова//РИА Новости
ТЕГИ:ТелеведущийИноагенты

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