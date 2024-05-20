Иноагент Шац пожаловался на связанные со своим статусом сложности
Уехавший из России телеведущий и комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался в выпуске подкаста Сони Шац на YouTube на связанные со статусом иноагента сложности.
По словам Шаца, он становится «гражданином, пораженным в правах», к тому же обязанным предпринимать ряд рутинных действий, чтобы против него в России не было начато уголовное дело в России.
Впрочем, комик отметил, что он получает бесплатную помощь адвокатов.
Ранее бывшую супругу Шаца, российскую телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом), Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru